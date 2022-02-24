Эвакуация из Луганской области: Сегодня ожидается эвакуационный поезд, подвоз граждан из Рубежного и Попасной

Эвакуация из Луганской области: Сегодня ожидается эвакуационный поезд, подвоз граждан из Рубежного и ПопаснойСегодня, 10:06
Сегодня, 12 марта 2022 года в 14:00 ожидается эвакуационный поезд из Луганской области.
По информации Укрзализныци, сегодня, 12 марта, из Новозолотаревки (станция за Лисичанском на границе Луганской и Донецкой областей) ориентировочно в 14:00 планируется эвакуационный дизель-поезд.
Поезд доведет жителей обстреливаемых российской артиллерией городов в Лиман и Славянск.
Дальше пересадка на пассажирские эвакуационные поезда в Лимане и Славянске, которые вывезут мирных граждан в западные области Украины.
Из Попасной будет организованы автобусы от здания городского Клуба. Жители могут дождаться их в бомбоубежище.
Из Рубежного будут также организован подвоз. Уточнить детали можно по телефону 066 893-68-33.