» » В Луганской области пытаются договориться о «зеленом коридоре» для эвакуации мирных граждан

В Луганской области пытаются договориться о «зеленом коридоре» для эвакуации мирных граждан

Сегодня, 11:29 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области для жителей городов Лисичанск, Северодонецк и Рубежное пытаются организовать "Зеленый коридор" для эвакуации из обстреливаемых городов.

Об этом сообщили в военной администрации области.

В настоящее время жителей просят оставаться в укрытиях - по городам ведутся обстрелы российской артиллерии. 

Также сегодня, 4 марта, в Лисичанске возможна подача эвакуационного поезда в 14:00.

Гуманитарная ситуация в городах Луганской области катастрофична - в Северодонецке, Муратове и Капитановом газ отсутствует полностью.
Обесточены 20 населенных пунктов частично и 28 полностью – 50 905 домов.

В Попасной нет ни воды, ни газа, ни света.
Без централизованного водоснабжения находятся жители Горного, Золотого, Тошковки, Новотошкивского и  многих других городов.

В результате обстрелов жилых домов сегодня ночью погибли минимум 7 жителей Северодонецка. 


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:07

Российская армия обстреляла жилые дома и детскую больницу в Лисичанске

Сегодня, 11:29

В Луганской области пытаются договориться о «зеленом коридоре» для эвакуации мирных граждан

Сегодня, 10:34

Эвакуация из Лисичанска: 4 марта в 14 часов ожидается поезд

Вчера, 20:44

В Луганской области город Попасная полностью без электроэнергии, Лисичанск и Северодонецк под обстрелами

Вчера, 19:27

Военные преступления РФ: После российского авианалета в Чернигове нашли тела 33 погибших

Вчера, 14:57

В Лисичанске специалисты ЛЭО подключили 5 подстанций

Вчера, 13:39

Як отримати пенсію та грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану

Вчера, 12:39

В Северодонецке котельная СТКЭ после обстрелов российской артиллерии пока не подлежит ремонту

Вчера, 11:37

Военные преступления РФ: Артиллерия уничтожает жилые дома и водоканалы в Луганской области

Вчера, 10:53

Средства е-Підтримка, зачисленные за вакцинацию в Украине, можно потратить на любые нужды

2-03-2022, 14:29

Нова Пошта відкрила рахунки для доставки гуманітарної допомоги з закордону

2-03-2022, 14:18

Эвакуация из Луганской области: 2 марта в 15 часов обещают поезд из Лисичанска

Новости Украины:

Вчера, 19:27

Военные преступления РФ: После российского авианалета в Чернигове нашли тела 33 погибших

Вчера, 12:00

Закінчилась їжа? Не панікуйте - знайте куди звертатися в Київі

2-03-2022, 14:29

Нова Пошта відкрила рахунки для доставки гуманітарної допомоги з закордону

26-02-2022, 22:43

Нападение России: В Киеве погибли 14 военных и 6 гражданских лиц

26-02-2022, 11:02

Выехать из Киева по житомирской трассе невозможно - взорван мост возле села Стоянка

26-02-2022, 10:55

Киевский метрополитен прекратил перевозку пассажиров и работает как укрытие

26-02-2022, 09:09

В Киеве российская ракета попала в жилой дом

25-02-2022, 17:52

В результате авиаудара со стороны России в Киевской области погибли четверо мирных жителей и ранены 15

24-02-2022, 18:37

Киев с 24 февраля вводит комендантский час

24-02-2022, 11:23

В Умани российский снаряд упал в центре города - 1 погибший и 5 раненых

24-02-2022, 09:41

В Одессе отбили атаку российской авиации и заблокировали техникой аэропорт

24-02-2022, 09:38

В Одессе просят не выходить на улицы без необходимости

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 