В Луганской области пытаются договориться о «зеленом коридоре» для эвакуации мирных граждан

В Луганской области для жителей городов Лисичанск, Северодонецк и Рубежное пытаются организовать "Зеленый коридор" для эвакуации из обстреливаемых городов.

Об этом сообщили в военной администрации области.

В настоящее время жителей просят оставаться в укрытиях - по городам ведутся обстрелы российской артиллерии.

Также сегодня, 4 марта, в Лисичанске возможна подача эвакуационного поезда в 14:00.

Гуманитарная ситуация в городах Луганской области катастрофична - в Северодонецке, Муратове и Капитановом газ отсутствует полностью.

Обесточены 20 населенных пунктов частично и 28 полностью – 50 905 домов.

В Попасной нет ни воды, ни газа, ни света.

Без централизованного водоснабжения находятся жители Горного, Золотого, Тошковки, Новотошкивского и многих других городов.

В результате обстрелов жилых домов сегодня ночью погибли минимум 7 жителей Северодонецка.