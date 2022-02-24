» » 15 марта из Луганской и Донецкой областей отправятся эвакуационные поезда

15 марта из Луганской и Донецкой областей отправятся эвакуационные поезда

Сегодня, 08:41 citynews.net.ua | Напечатать

15 марта очередной эвакуационный поезд с мирными жителями  из Луганской области отправится в Лиман для пересадки пассажиров на следующие в западную часть Украины составы.

Как сообщил Сергей Гайдай, ориентировочное время отправления поезда  – 14:00 из Новозолотаревки под Лисичанском.

Далее – пересадка на поезда в Донецкой области.

Из городов Луганской области будет организован подвоз жителей с 10:00.

В Рубежном отправка граждан 15 марта будет дважды по 4-5 автобусов от городского совета без записи.

Отправление автобусов от здания городского совета в случае отсутствия обстрелов -  10:00 и в 11:30

В Лисичанске:

11:00 – центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС;
10:00 – м-н РТИ, от памятника "Самолёт".
Северодонецке:

10.00 – ДК Строителей

Также будет организована эвакуация из Донецкой области.

По информации Укрзализници 10:00-10:30 из Краматорска отправится поезд в Ужгород.

В 11:15 из Славянска будет электричка в Лозовую с пересадкой на поезд "Лозовая-Львов" на 15:00.
В 16:00 поезд "Краматорск-Львов"
Вечером возможны также поезда из Краматорска: 1/2 в Ивано-Франковск и 137/138 в Хмельницкий 


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:16

Военные преступления РФ: В Рубежном российские боевики разрушили интернат для слабовидящих, больницу и три школы

Сегодня, 08:41

15 марта из Луганской и Донецкой областей отправятся эвакуационные поезда

Вчера, 16:33

Из Луганской области удалось эвакуировать 1700 человек

Вчера, 12:36

Российские бомбы на 14 марта 2022 года убили 90 украинских детей

13-03-2022, 23:19

Эвакуация из Луганской области: 14 марта автобусы из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Горского, Золотого и поселков

13-03-2022, 10:48

Военные преступления РФ: Рубежное и Северодонецк под непрерывным обстрелом российских нацистов

13-03-2022, 08:48

«Зеленый коридор» для эвакуации из Луганской области: 13 марта с 9 утра можно выехать из всех городов

12-03-2022, 10:06

Эвакуация из Луганской области: Сегодня ожидается эвакуационный поезд, подвоз граждан из Рубежного и Попасной

11-03-2022, 15:29

В Луганской области украинские пограничники разгромили российских боевиков и захватили трофеи

11-03-2022, 13:53

Военные преступления РФ: В 10-градусный мороз сотни тысяч жителей Луганской области остались без тепла и электроэнергии

9-03-2022, 10:48

Военные преступления РФ: В Луганской области за сутки обстрелов 63 разрушенных дома и 10 погибших граждан

8-03-2022, 12:43

Военные преступления РФ: Из-за обстрелов в Рубежном погибли 3 мирных жителя

Новости Украины:

3-03-2022, 19:27

Военные преступления РФ: После российского авианалета в Чернигове нашли тела 33 погибших

3-03-2022, 12:00

Закінчилась їжа? Не панікуйте - знайте куди звертатися в Київі

2-03-2022, 14:29

Нова Пошта відкрила рахунки для доставки гуманітарної допомоги з закордону

26-02-2022, 22:43

Нападение России: В Киеве погибли 14 военных и 6 гражданских лиц

26-02-2022, 11:02

Выехать из Киева по житомирской трассе невозможно - взорван мост возле села Стоянка

26-02-2022, 10:55

Киевский метрополитен прекратил перевозку пассажиров и работает как укрытие

26-02-2022, 09:09

В Киеве российская ракета попала в жилой дом

25-02-2022, 17:52

В результате авиаудара со стороны России в Киевской области погибли четверо мирных жителей и ранены 15

24-02-2022, 18:37

Киев с 24 февраля вводит комендантский час

24-02-2022, 11:23

В Умани российский снаряд упал в центре города - 1 погибший и 5 раненых

24-02-2022, 09:41

В Одессе отбили атаку российской авиации и заблокировали техникой аэропорт

24-02-2022, 09:38

В Одессе просят не выходить на улицы без необходимости