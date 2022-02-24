15 марта из Луганской и Донецкой областей отправятся эвакуационные поезда

15 марта очередной эвакуационный поезд с мирными жителями из Луганской области отправится в Лиман для пересадки пассажиров на следующие в западную часть Украины составы.

Как сообщил Сергей Гайдай, ориентировочное время отправления поезда – 14:00 из Новозолотаревки под Лисичанском.

Далее – пересадка на поезда в Донецкой области.

Из городов Луганской области будет организован подвоз жителей с 10:00.

В Рубежном отправка граждан 15 марта будет дважды по 4-5 автобусов от городского совета без записи.

Отправление автобусов от здания городского совета в случае отсутствия обстрелов - 10:00 и в 11:30

В Лисичанске:

11:00 – центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС;

10:00 – м-н РТИ, от памятника "Самолёт".

Северодонецке:

10.00 – ДК Строителей

Также будет организована эвакуация из Донецкой области.

По информации Укрзализници 10:00-10:30 из Краматорска отправится поезд в Ужгород.

В 11:15 из Славянска будет электричка в Лозовую с пересадкой на поезд "Лозовая-Львов" на 15:00.

В 16:00 поезд "Краматорск-Львов"

Вечером возможны также поезда из Краматорска: 1/2 в Ивано-Франковск и 137/138 в Хмельницкий