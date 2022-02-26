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Российская армия убила 2 детей в Рубежном и подожгла Лисичанский нефтеперерабатывающий завод

Сегодня, 08:26 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области во время обстрела Рубежного российский снаряд попал в многоэтажку погибли три человека, из них двое детей.

Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, трагедия произошла вечером 22 марта, когда армия России усилила обстрелы.

Около 20 часов российские нацисты нанесли артудар по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасателями были найдены трое погибших, двое из них – дети.

Также Сергей Гайда напомнил, что идет постепенное уничтожение инфраструктурных объектов Луганской области: «При этом, в последние дни россияне бьют по нашим предприятиям прицельно, почти безошибочно. Поэтому будьте очень внимательны: если встречаете на улице человека, похожего на наводчика или корректировщика, – сообщайте в полицию или военным. Ваша смелость спасет жизнь многих».

Вчера вечером от российских обстрелов произошло возгорание предприятия и учебного заведения в Рубежном, спасатели продолжали тушить пламя на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске.

Пожар возник в пяти жилых домах в Кременной и в трех в Рубежном.



Теги: Военные преступления РФ Рубежное Лисичанск

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