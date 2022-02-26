Военные преступления РФ: Российская артиллерия убила 4 мирных жителя в Рубежном и Северодонецке

Россияне продолжают убивать мирное население Луганской области. Во время обстрелов 18 марта погибли четыре человека в Северодонецке и Рубежном. Ранены 10 человек» — сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

В Луганской области за 18 марта в результате обстрелов Северодонецка, Рубежного, Приволья, Кременной повреждено около 54 домов, убиты 4 человека, ранены 10 человек. Общее количество выявленных жертв российских обстрелов среди мирного населения достигло 63 человек, сотни жителей области ранены.

«Русские «асвобадители» освобождают луганскую землю от жизни: за сутки 4 погибших и 10 раненых, повреждены 54 жилых дома и объекты инфраструктуры.

В результате мощных обстрелов российской армией Северодонецка, Рубежного, Приволья и Кременной 18 марта повреждено около 54 объектов. Из них — 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, две больницы, объекты критической инфраструктуры, складские и хозяйственные постройки.

Россияне продолжают убивать мирное население области. Во время вчерашних обстрелов погибли четыре человека в Северодонецке и Рубежном. Ранены 10 человек» — сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.