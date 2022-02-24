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Из Луганской области удалось эвакуировать 1700 человек

Вчера, 16:33 citynews.net.ua | Напечатать

14 марта по второму «зеленому коридору» из Луганской области эвакуированы еще более 1700 человек. Вчера из под обстрелов российских нацистов автобусы вывзли к поездам 1600 жителей области.

Как сообщил Сергей Гайдай, сегодня еще более 1 700 человек спасены от «русского мира». По гуманитарному коридору удалось вывезти около 600 мирных жителей из Северодонецка, 480 – из Рубежного, 260 – из Лисичанска, 130 – из Попасной, 80 – из Горского, 82 человека – из Кременной, еще 80 – выехали на собственном транспорте.

Он отдельно поблагодарил руководителей военных администраций, ГУ Национальной полиции в Луганской области и Благотворительного фонда «Восток SOS», который эвакуировал 200 жителей Рубежного, за слаженную работу и помощь, предоставленную людям.

«Колонна из Луганской области прибудет в Славянск, где всем будут предоставлены временные убежища, необходимая помощь и возможность железной дорогой добраться до более безопасных регионов Украины», - отметил Сергей Гайдай.

 


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