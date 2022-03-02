В Северодонецке российские боевики уничтожили центр гуманитарной помощи, который ежедневно кормил 300 человек

«Вчера, 11 апреля, один из центров предоставления гуманитарной помощи, созданных в Северодонецке силами волонтеров, подвергся массированному обстрелу. Сразу восемь снарядов попали в помещение бывшего ДСК, где был обустроен центр, и разрушили стены. В результате чего произошло значительное возгорание склада. К счастью, обошлось без жертв», - рассказал председатель Луганской ассоциации организаций лиц с инвалидностью Николай Надуличный, являющийся одним из организаторов сети таких центров в Северодонецке и Лисичанске.

По его словам, центр кормил до 300 человек ежедневно и снабжал едой и средствами гигиены прикованных к постели больных людей. Общественные активисты ежедневно формировали наборы для маломобильного населения и на автомобиле или даже на велосипедах или пешком, доставляли их адресно.

«Волонтеры, рискуя своими жизнями, привозили в Северодонецк медикаменты, продукты и детское питание, средства гигиены, которые помогали населению выживать в это тяжелое время. Осознавая, что боевики целят именно по складским продовольственным объектам, мы не объявляли адрес выдачи в соцсетях, а ходили и приглашали людей лично, чтобы обезопасить себя и их. Мы ошеломлены, но не сломлены. Мы по-прежнему будем работать и кормить людей!» - рассказала одна из активисток центра, ставшая свидетелем циничного обстрела «российскими асвабадителями» очередного «стратегического объекта».