Российские военные нанесли ракетный удар по Лисичанску, Северодонецк - под обстрелом из градов

По Лисичанску Россия ударила ракетой «Точка-У», в Северодонецке горят несколько домов и продуктовый склад из-за обстрелов российских градов.

26 марта, в день, когда необходимо было соблюдать «режим тишины», российские нацисты открыли огонь по мирным жителям Лисичанска и Северодонецка.

«Спасатели едва успевают гасить пламя. Из-за обстрелов произошло возгорание дома в Лисичанске, обесточена шахта, где под землей находятся работники. Сейчас их пытаются поднять на поверхность.

Россия ударила по Лисичанску ракетой Точка-У и градами.

Также сложная ситуация и в Северодонецке. Здесь горит еще один продуктовый склад, два жилых и несколько дачных домов, повреждены гаражи станции скорой помощи, в этом же районе травмирована женщина», - сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

«Несколько прицельных попаданий врага по продовольственным складам в Северодонецке за неделю. К счастью, никто не пострадал. Уверен, без корректировщика огня не обошлось. Еще один признак «русского мира» – оставить мирных жителей без еды. Это они называют спецоперацией. Однако гуманитарной катастрофы в Луганской области не будет. Мы развозим продукты питания и все необходимое по подвалам и бомбоубежищам, ежедневно эвакуируем людей в безопасные регионы страны, восстанавливаем коммуникации, насколько это возможно», – отметил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.