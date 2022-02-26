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Военные преступления РФ: В Луганской области количество жертв среди мирного населения выросло до 122 человек

Сегодня, 09:50 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области российские военные убили 122 мирных жителя. Наибольшее количество жертв в Кременной, где российские танки расстреляли интернат для престарелых.

Преступление произошло еще 11 марта. По словам главы Луганской военной администрации танк российских террористов расстрелял здание в котором находилось около 70 стариков практически в упор. Объяснить это преступление против человечности, совершенное российскими оккупантами, невозможно никакими военными действиями.

Также значительное количество мирных жителей погибло в Попасной, Рубежном и Северодонецке, которые бесконтрольно обстреливаются российской артиллерией. При этом мишенями становятся жилые дома, больницы и системы жизнеобеспечения - электроподстанции, газовые трубы и объекты водоканалов.

 

За 20 марта в Рубежном разрушены и повреждены 12 домов, а всего по области более 20. Из под завалов спасателям удалось достать 5 человек.

К счастью, во время вчерашних обстрелов погибших обнаружено не было, раненых двое – в Попасной и Камышевахе.

В Северодонецке спасатели ГСЧС Луганской области ликвидировали масштабный пожар на продуктовом складе, произошедший в результате обстрелов.

Также в Луганской области критическая ситуация с коммуникациями, однако электрикам удалось вернуть свет в Горское, также в области перебои с мобильной связью.




Теги: Военные преступления РФ

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