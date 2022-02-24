Военные преступления РФ: В Рубежном российские боевики разрушили интернат для слабовидящих, больницу и три школы

Военные преступления РФ: В Рубежном российские боевики разрушили интернат для слабовидящих, больницу и три школыСегодня, 09:16
В Рубежном российская армия совершила очередное военное преступление: артиллерия разрушил интернат для слабовидящих «Хрусталик», городскую больницу и три школы. Погибли четыре человека.
«Обстрелы мирного населения в Луганской области не прекращаются. Разрушение инфраструктуры и жилого сектора катастрофические. Пылая дома в Попасной, Рубежном, Северодонецке, на улицах неразорванные снаряды – это сегодняшние реалии наших городов», – прокомментировал ситуацию глава Луганской области Сергей Гайдай.
В Рубежном враг разрушил интернат для слабовидящих «Хрусталик», городскую больницу, три школы и другие «военные объекты».
Под обстрелами погибли четыре человека.
Также в Рубежном люди живут в 10-градусный мороз без электроэнергии, воды, тепла. Ремонтировать коммуникации под непрекращающимися обстрелами невозможно.
«Военные, полиция, спасатели ГСЧС, врачи и волонтеры работают на грани человеческих возможностей 24/7, спасая людей. Во всех населенных пунктах области организована доставка технической воды и гуманитарной помощи», - добавил он.