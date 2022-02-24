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Военные преступления РФ: В 10-градусный мороз сотни тысяч жителей Луганской области остались без тепла и электроэнергии

Сегодня, 13:53 citynews.net.ua | Напечатать

Российская армия продолжает геноцид украинского народа. В Луганской области артиллерия армии РФ уничтожает системы жизнедеятельности городов - террористы обстреливают жилые дома, школы, больниц, водоканалы и котельные. Без электроэнергии более 115 тысяч украинских семей.

Вчера и сегодня утром в результате российских обстрелов произошло возгорание многоэтажек в Северодонецке по ул. Вилесова, Курчатова, пр. Гвардейский.

Примерно в 06.15 враг в очередной раз открыл огонь по мирным кварталам ул. Гагарина, Курчатова, шоссе Строителей, Сиротиного.

Последствия пожаров из-за обстрелов спасатели ликвидировали также в Лисичанске – на кв. Молодежный и ул. Октябрьская; Рубежном – ул. Владимирская, Руденко; Кременной – ул. Автопарковая.

В Северодонецке 360 многоквартирных домов находятся без отопления из-за повреждения котельной и газопровода.

В Лисичанске, в связи с отсутствием электро-, водоснабжения приостановлена работу 14 котельных.

Всего в Луганской области без газоснабжения 20 населенных пунктов полностью и 8 частично, всего около 25000 абонентов.
о нарушении в работе предприятий жизнеобеспечения населения

По состоянию на 11 марта 2022 года обесточено 38 населенных пунктов, из них 27 полностью, 11 частично. 114 472 потребителей находится без электроэнергии, отключено 746 ТП.

Частично ограничена подача воды в городах Попасная и Золотое.

Отсутствует водоснабжение в селах Нижнее, Нижнее-1, Новотошковка – 2180 абонентов (в связи с боевыми действиями и обесточиванием Светличанского департамента КП «ПРВ»).

В связи с обстрелами была повреждена и обесточена ЛЭП, водопроводная насосная станция 1 и 2 подъем «Лесная дача», в результате чего частично в городе Лисичанск отсутствует водоснабжение (район Стеклозавода, Переезд, микрорайоны завода ГТВ, район шахты).

  



Теги: Военные преступления РФ Северодонецк

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