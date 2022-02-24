Военные преступления РФ: Артиллерия уничтожает жилые дома и водоканалы в Луганской области

Города Луганской области находятся под постоянными обстрелами российской артиллерии. Совершая военные преступления, российская артиллерия уничтожает жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

Так, без электроснабжения из-за уничтоженных линий электропередач в Луганской области находятся 42 521 абонента (обесточено 47 населенных пунктов, из них 26 полностью и 21 частично).

Есть перебитые линии электропередачи в результате обстрела в Счастье, Попасной, в Беловодске, Новоайдаре, Старобельске, Северодонецке, Сватово, Станице Луганской.

Со вчерашнего дня количество оставшихся без электроэнергии домов увеличилось вдвое.

Десятки населенных пунктов области, в том числе и оккупированные РФ Счастье, Крымское, Лобачево без газа и электроэнергии.

В результате обстрелов в Попасной сегодня ночью погибли 2 человека, еще шестеро получили ранения. Это только предварительные данные. Прямо сейчас город под массированным обстрелом и количество погибших и раненых достигло превысило 10 человек.

Получил контузию начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Попаснянского городского ВГА, который под обстрелами спасал жизнь женщин и детей.

В Лисичанске повреждены школа №20, детский центр «Аист», почти все объекты коммунальной инфраструктуры. В результате обстрела без электроэнергии и отопления остались около 20 тысяч жителей района РТИ

Вчера российская артиллерия нанесла удар по пивоваренному заводу, в результате обстрела погиб один человек.