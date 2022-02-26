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Военные преступления РФ: В Северодонецке российские военные обстреляли детскую больницу и очередь людей за продуктами

Сегодня, 14:31 citynews.net.ua | Напечатать

Российские военные обстреляли людей, стоящих в очереди за продуктами в магазине Северодонецка и детскую больницу с пациентами.

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, снаряды российских оккупантов попали в магазин в Северодонецке.

Есть погибшие и раненые, количество уточняется.

Это не первый обстрел продуктовых магазинов и складов в Луганской области. Российские нацисты готовы обрекать жителей городов на голод лишь бы захватить их.

Также российские нацисты обстреляли детскую больницу второй раз за два дня. В результате чего произошло возгорание крыши. Украинские спасатели оперативно эвакуировали 7 маленьких пациентов и 15 взрослых, 8 из которых – это врачи в безопасное место.

Спасатели подчеркивают, что Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Попасная, Новодружеск, Тошковка в очередной раз подвергаются обстрелам российской армии.

За минувшие сутки в Луганской области в результате обстрелов произошло более двух десятков пожаров в многоэтажных и жилых домах, горели хозяйственные постройки, гаражи, заведение образования и объекты инфраструктуры.



Теги: Военные преступления РФ Северодонецк

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