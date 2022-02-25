В Луганской области российская армия обстреляла больницу в Лисичанске и жилые дома в Кременной

Российские боевики продолжают обстрел гражданской инфраструктуры Луганской области. Сегодня с 5 утра под постоянным обстрелом находится Кременная, в Лисичанске обстреляли городскую больницу.

Как сообщили в Луганской военной администрации, Российские нацисты обстреляли больницу в Лисичанске, по которой выпустили 10 снарядов из артиллерии. Больница и расположенные рядом жилые дома остались без окон

Информация о пострадавших уточняется.

Также россияне обстреливают Кременную с пяти утра.

В результате обстрелов из тяжелого вооружения, разрушены около 20 домов в частном секторе.

Поврежденные коммуникации – электроопоры, газоотвод.

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.