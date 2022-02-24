Военные преступления РФ: Рубежное и Северодонецк под непрерывным обстрелом российских нацистов

Российские нацисты продолжают обстрелы городов Луганской области из артиллерии. Несмотря на обещанные зеленые коридоры для эвакуации мирных граждан, боевики обстреливают дома мирных жителей и укрытия.

Автобусы с женщинами, детьми и пенсионерами не могут уехать, из-за обстрелов.

Также массированным обстрелам подвергаются Кременная, Попасная и Горское.

Сегодня в Северодонецке был обстрелян Христо-Рождественский кафедральный собор, где жители города укрывались от обстрелов.



Более десяти воронок, обломками снарядов разбиты окна в соборе и административном доме, в котором расположено Епархиальное управление и подсобные помещения.

Как сообщил Сергей Гайдай, в цокольном помещении собора, где раньше происходили уставные богослужения – выбиты окна.

На улице температура воздуха -12, в здании собора, где находятся жители города для укрытия от обстрелов, десятые сутки отсутствует электричество и водоснабжение. Газа также нет.