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Военные преступления РФ: Рубежное и Северодонецк под непрерывным обстрелом российских нацистов

Вчера, 10:48 citynews.net.ua | Напечатать

Российские нацисты продолжают обстрелы городов Луганской области из артиллерии. Несмотря на обещанные зеленые коридоры для эвакуации мирных граждан, боевики обстреливают дома мирных жителей и укрытия.

Автобусы с женщинами, детьми и пенсионерами не могут уехать, из-за обстрелов.
Также массированным обстрелам подвергаются Кременная, Попасная и Горское.

Сегодня в Северодонецке был обстрелян Христо-Рождественский кафедральный собор, где жители города укрывались от обстрелов.

  
Более десяти воронок, обломками снарядов разбиты окна в соборе и административном доме, в котором расположено Епархиальное управление и подсобные помещения.

Как сообщил Сергей Гайдай, в цокольном помещении собора, где раньше происходили уставные богослужения – выбиты окна.

На улице температура воздуха -12, в здании собора, где находятся жители города для укрытия от обстрелов, десятые сутки отсутствует электричество и водоснабжение. Газа также нет.



Теги: Военные преступления РФ

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