В Лисичанске работает сеть пунктов гуманитарной помощи - адреса выдачи

В Лисичанске работает сеть пунктов гуманитарной помощи - адреса выдачиСегодня, 09:44
В Лисичанском Центре внешкольной работы развернут Волонтерский центр по оказанию гуманитарной помощи.
Совместными усилиями местных властей и общественных активистов по всему городу организованы пункты выдачи гуманитарной помощи, которые работают ежедневно с 12:00 до 15:00. Однако время выдачи может изменяться в зависимости от ситуации в городе.
Волонтеры Центра также доставляют продукты питания, средства гигиены, медпрепараты в Горское и поселки Волчеяровку, Лоскутовку, Лисичанское.
Как сообщили координаторы проекта, за два дня работы адресно доставлено 108 наборов индивидуальной помощи для малышей и 200 пакетов с продуктами и предметами первой необходимости – для пенсионеров, инвалидов и других мало мобильных людей.
Координаторы центра, работающие непосредственно с населением, на основе полученных от людей заказов, каждый вечер формируют пакет потребностей для соответствующей категории получателей, чтобы максимально оперативно организовать доставку резинопомощи.
Мамы, не имеющие возможности добраться до пункта выдачи, могут подать заявку онлайн. Для этого создан отдельный телеграмм-канал «Допомога дітям»@cqwePPB1xHZhNmJi.
Гуманитарную помощь жители Лисичанска, Новодружеска и Приволья могут получить по адресам:
- г. Лисичанск, ул. Юношеская, 78, здание Центра внешкольного образования – Волонтерский центр по оказанию гуманитарной помощи;
Телефоны для справок, исключительно с 9:00 – 15:00. Телефоны 066 613 45 80 – Татьяна, 066 613 45 64 – Вероника;
- г. Лисичанск, лицей № 14, контактный телефон – 066 883 52 82;
- г. Лисичанск, городской Дворец культуры (район ул. Красной), контактный телефон – 050 077 54 84;
- г. Лисичанск, лицей № 13 (район завода ГТВ), контактный телефон – 095 541 13 79;
- г. Лисичанск, лицей № 4 (район Стеклозавода), контактный телефон – 050 862 42 09;
- г. Лисичанск, ул. Генерала Потапенко, 454 (район Березового), контактный телефон – 050 178 72 24;
- г. Лисичанск, лицей №5 (район Пролетарская), контактный телефон – 050 925 11 52;
- г. Новодружеск: лицей №6, контактный телефон – 095 495 95 68;
- с. Приволье: лицей №7, контактный телефон – 095 608 55 10.