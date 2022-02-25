В Лисичанске работает сеть пунктов гуманитарной помощи - адреса выдачи

В Лисичанском Центре внешкольной работы развернут Волонтерский центр по оказанию гуманитарной помощи.

Совместными усилиями местных властей и общественных активистов по всему городу организованы пункты выдачи гуманитарной помощи, которые работают ежедневно с 12:00 до 15:00. Однако время выдачи может изменяться в зависимости от ситуации в городе.

Волонтеры Центра также доставляют продукты питания, средства гигиены, медпрепараты в Горское и поселки Волчеяровку, Лоскутовку, Лисичанское.

Как сообщили координаторы проекта, за два дня работы адресно доставлено 108 наборов индивидуальной помощи для малышей и 200 пакетов с продуктами и предметами первой необходимости – для пенсионеров, инвалидов и других мало мобильных людей.

Координаторы центра, работающие непосредственно с населением, на основе полученных от людей заказов, каждый вечер формируют пакет потребностей для соответствующей категории получателей, чтобы максимально оперативно организовать доставку резинопомощи.

Мамы, не имеющие возможности добраться до пункта выдачи, могут подать заявку онлайн. Для этого создан отдельный телеграмм-канал «Допомога дітям»@cqwePPB1xHZhNmJi.

Гуманитарную помощь жители Лисичанска, Новодружеска и Приволья могут получить по адресам: