В Рубежном украинская армия уничтожила 25 российских боевиков

Российская армия продолжает штурмовать города в Луганской области. Несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы, украинским военным удается удерживать города Луганской области от захвата российскими оккупантами.

Вчера в Рубежном, часть которого захвачена российскими нацистами подразделения ВСУ во время контратаки уничтожили 25 боевиков.

Также уличные бои ведутся в Попасной, часть которой боевикам удалось захватить.

В результате авианалетов и обстрелов из артиллерии, в Рубежном пятеро пострадавших и один погибший человек, всего в Луганской области за 5 апреля разрушены еще 11.

Это последствия вчерашних обстрелов российской армией жилых кварталов Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Тошковки.

«Артобстрелы россиян нанесли ущерб двум многоэтажкам и девяти частным домам. В старой части Северодонецка случилось воспламенение гаражей, в Рубежном – цистерны с азотной кислотой, предварительно – без последствий. В доме в Попасной выгорело сразу три этажа, – сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай 6 апреля утром. – Во время вражеского огня погиб житель Рубежного, еще пятеро местных жителей получили ранения. Семерых удалось живыми достать из-под завалов. Спасатели справились с пожарами в жилом фонде Луганщины».