Российские войска бомбят Лисичанск, на окраинах Рубежного и Попасной идут бои

Российская армия обстреляла из артиллерии Лисичанск и сбросила несколько бомб с самолета - есть раненые, поврежден эвакуационный автобус.

Как сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, сегодня в первую половину дня один из районов Лисичанска попал под плотный огонь россиян. Есть пострадавшие, разрушенные дома, информация о погибших уточняется.

Также жителей области просят находиться в убежищах в небе над Лисичанском, Северодонецком и Рубежным вражеская авиация.

Под обстрел также попал эвакуационный автобус. К счастью, он был уже пуст, водителю удалось спастись.

Также идут бои с российскими нацистами в Рубежном, где боевикам удалось закрепиться на окраинах города. Также российские боевики зашли на окраины Попасной.



