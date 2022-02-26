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Российские войска бомбят Лисичанск, на окраинах Рубежного и Попасной идут бои

Вчера, 12:36 citynews.net.ua | Напечатать

Российская армия обстреляла из артиллерии Лисичанск и сбросила несколько бомб с самолета - есть раненые, поврежден эвакуационный автобус.
Как сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, сегодня в первую половину дня один из районов Лисичанска попал под плотный огонь россиян. Есть пострадавшие, разрушенные дома, информация о погибших уточняется.

Также жителей области просят находиться в убежищах в небе над Лисичанском, Северодонецком и Рубежным вражеская авиация.
Под обстрел также попал эвакуационный автобус. К счастью, он был уже пуст, водителю удалось спастись.

Также идут бои с российскими нацистами в  Рубежном, где боевикам удалось закрепиться на окраинах города. Также российские боевики зашли на окраины Попасной.

 




Теги: Военные преступления РФ

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