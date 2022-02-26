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Луганская область держит украинский флаг под массированными обстрелами и с уничтоженной инфраструктурой

Сегодня, 12:15 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области по возможности эвакуируют мирных граждан из обстреливаемых Россией городов. Ежедневно нацисты выпускают сотни снарядов и скидывают авиабомбы на жилые дома городах.

Главной целью Россия поставила захват всей территории Луганской области, а чтобы жители оккупированных гетто ЛНР и ДНР не задавали вопросов, как Украина смогла за 8 лет построить огромное количество новых социальных объектов, школ, детских садиков, больниц и дорог, массированные артобстрелы и авиаудары уничтожают все признаки цивилизации.

Главная цель российских захватчиков — коммунальные системы водоснабжения, электросети, газопроводы. На 28 марта более 93 тысяч домов в Луганской области лишены электроэнергии. В Северодонецке, Лисичанске и Рубежном отсутствует отопление.

Сегодня утром в Северодонецке погибла 86-летняя женщина — российский снаряд попал в жилой дом в Северодонецке, в результате чего начался пожар. Спасателями обнаружено тело погибшей женщины.

В Попасной и Рубежном ведутся бои на окраинах городов, где российским оккупантам удалось закрепиться под прикрытием жилых домов.

Вчера россияне убили еще одного ребенка — боевики прицельно обстреливали Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Боровское, Воеводовку.

За день в этих населенных пунктах 12 разрушенных зданий — 4 многоэтажки, 5 частных домов и другие сооружения.

В результате обстрелов Боровского найден погибший ребенок, еще два человека ранены, из них один ребенок.

Также пострадал еще один оптовый склад продуктов в Северодонецке.

Несмотря на постоянные обстрелы, вчера в Луганской области удалось эвакуировать 513 человек из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Попасная.

Наиболее тяжелая ситуация с эвакуацией в Рубежном, где чать города захвачена российскими нацистами.

Тем не менее из убежища под развалинами хлебозавода и убежища школы № 5 удалось вывести 155 граждан Украины.

Несмотря на постоянные обстрелы и сложную обстановку, украинские военные отбивают атаки боевиков и уничтожают российскую технику.

27 марта, украинские защитники уничтожили 2 танка, БМП и автомобиль противника. Всего в течение текущей недели подразделения группировки Объединенных сил отразили 63 вражеских атаки.

Украинские военные уничтожили в Луганской и Донецкой областях 80 танков, 72 единицы бронированной и 48 автомобильной техники, 19 артиллерийских систем, 7 беспилотных летательных аппаратов, 14 самолетов, вертолет и патрульный катер противника.



Теги: Военные преступления РФ

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