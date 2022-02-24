» » Российская армия продолжает воевать с мирными жителями Луганской области - города без воды, света и газа

Российская армия продолжает воевать с мирными жителями Луганской области - города без воды, света и газа

Вчера, 12:08 citynews.net.ua | Напечатать

Российская армия продолжает воевать с мирными жителями Луганской области. Террористы обстреливают мирные кварталы городов в Луганской области.

За прошедшие сутки, 15 марта 2022 года, в Рубежном ликвидировано 12 пожаров, в Северодонецке – 7 пожаров в жилых домах. По данным ГСЧС 8 раненых, в том числе ребенок, 1 человек погиб.

К сожалению эти данные не полные, так как не учитывают ситуацию в Попасной и Рубежном, которые находятся под постоянным обстрелом российской артиллерии.
«Потерпев поражение во время очередной попытки штурма Северодонецка, в бессильной злобе враг усилил обстрелы жилых кварталов областного центра и Рубежного. В результате попадания снарядов в городе произошло возгорание 12 домов, ранены восемь местных жителей, в том числе один ребенок. Один человек – погиб. В Северодонецке – семь пожаров в жилом секторе. В Лисичанске снова перебит газопровод», - сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Спасатели 34 раза выезжали на ликвидацию последствий насаждения русского мира.

На видео горит бассейн в городе Рубежном.

Кроме тушения пожаров, пиротехнические расчеты ГСЧС шесть раз привлекались к обследованию жилищного сектора Лисичанска и Рубежного по обнаружению взрывоопасных предметов.

Газ, свет, вода

В результате боевых действий повреждены газопроводы разных диаметров и разного давления или закрыты задвижки на выходе из ГРС. Без газоснабжения 23 населенных пункта полностью и 7 частично, в общей сложности около 35000 абонентов.
Электроснабжение

По состоянию на 9 утра 16.03.2022 обесточено 35 населенных пунктов, из них 22 полностью, 13 частично. 98076 домов без электроэнергии, отключено 599 ТП.

В Северодонецке без отопления большая часть города, в Лисичанске, в связи с отсутствием электро-, водоснабжения приостановлено работу 11 котельных КП «Лисичансктеплосеть».

В результате обстрелов отсутствует электроснабжение в Попасной, где жители выживают в подвалах и городе Золотое. Также отсутствует водоснабжение в селах Нижнее, Нижнее-1, Новотошковка – 2180 абонентов (в связи с боевыми действиями и обесточиванием Светличанского департамента КП «ПРВ»).

 



Теги: Военные преступления РФ Северодонецк

Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 21:39

Україна контратакує: ворог втрачає техніку і людей - аналіз ситуації на 16 березня

Вчера, 20:31

Военные преступления РФ: Россия сбросила авиабомбу на театр в Мариуполе где прятались сотни людей с детьми

Вчера, 12:08

Российская армия продолжает воевать с мирными жителями Луганской области - города без воды, света и газа

Вчера, 11:37

Российская армия захватывает в заложники жителей Луганской области и не дает выехать из под обстрелов

15-03-2022, 09:16

Военные преступления РФ: В Рубежном российские боевики разрушили интернат для слабовидящих, больницу и три школы

15-03-2022, 08:41

15 марта из Луганской и Донецкой областей отправятся эвакуационные поезда

14-03-2022, 16:33

Из Луганской области удалось эвакуировать 1700 человек

14-03-2022, 12:36

Российские бомбы на 14 марта 2022 года убили 90 украинских детей

13-03-2022, 23:19

Эвакуация из Луганской области: 14 марта автобусы из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Горского, Золотого и поселков

13-03-2022, 10:48

Военные преступления РФ: Рубежное и Северодонецк под непрерывным обстрелом российских нацистов

13-03-2022, 08:48

«Зеленый коридор» для эвакуации из Луганской области: 13 марта с 9 утра можно выехать из всех городов

12-03-2022, 10:06

Эвакуация из Луганской области: Сегодня ожидается эвакуационный поезд, подвоз граждан из Рубежного и Попасной

Новости Украины:

3-03-2022, 19:27

Военные преступления РФ: После российского авианалета в Чернигове нашли тела 33 погибших

3-03-2022, 12:00

Закінчилась їжа? Не панікуйте - знайте куди звертатися в Київі

2-03-2022, 14:29

Нова Пошта відкрила рахунки для доставки гуманітарної допомоги з закордону

26-02-2022, 22:43

Нападение России: В Киеве погибли 14 военных и 6 гражданских лиц

26-02-2022, 11:02

Выехать из Киева по житомирской трассе невозможно - взорван мост возле села Стоянка

26-02-2022, 10:55

Киевский метрополитен прекратил перевозку пассажиров и работает как укрытие

26-02-2022, 09:09

В Киеве российская ракета попала в жилой дом

25-02-2022, 17:52

В результате авиаудара со стороны России в Киевской области погибли четверо мирных жителей и ранены 15

24-02-2022, 18:37

Киев с 24 февраля вводит комендантский час

24-02-2022, 11:23

В Умани российский снаряд упал в центре города - 1 погибший и 5 раненых

24-02-2022, 09:41

В Одессе отбили атаку российской авиации и заблокировали техникой аэропорт

24-02-2022, 09:38

В Одессе просят не выходить на улицы без необходимости