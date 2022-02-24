Российская армия продолжает воевать с мирными жителями Луганской области - города без воды, света и газа

Российская армия продолжает воевать с мирными жителями Луганской области. Террористы обстреливают мирные кварталы городов в Луганской области.

За прошедшие сутки, 15 марта 2022 года, в Рубежном ликвидировано 12 пожаров, в Северодонецке – 7 пожаров в жилых домах. По данным ГСЧС 8 раненых, в том числе ребенок, 1 человек погиб.

К сожалению эти данные не полные, так как не учитывают ситуацию в Попасной и Рубежном, которые находятся под постоянным обстрелом российской артиллерии.

«Потерпев поражение во время очередной попытки штурма Северодонецка, в бессильной злобе враг усилил обстрелы жилых кварталов областного центра и Рубежного. В результате попадания снарядов в городе произошло возгорание 12 домов, ранены восемь местных жителей, в том числе один ребенок. Один человек – погиб. В Северодонецке – семь пожаров в жилом секторе. В Лисичанске снова перебит газопровод», - сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Спасатели 34 раза выезжали на ликвидацию последствий насаждения русского мира.

На видео горит бассейн в городе Рубежном.

Кроме тушения пожаров, пиротехнические расчеты ГСЧС шесть раз привлекались к обследованию жилищного сектора Лисичанска и Рубежного по обнаружению взрывоопасных предметов.

Газ, свет, вода

В результате боевых действий повреждены газопроводы разных диаметров и разного давления или закрыты задвижки на выходе из ГРС. Без газоснабжения 23 населенных пункта полностью и 7 частично, в общей сложности около 35000 абонентов.

Электроснабжение

По состоянию на 9 утра 16.03.2022 обесточено 35 населенных пунктов, из них 22 полностью, 13 частично. 98076 домов без электроэнергии, отключено 599 ТП.

В Северодонецке без отопления большая часть города, в Лисичанске, в связи с отсутствием электро-, водоснабжения приостановлено работу 11 котельных КП «Лисичансктеплосеть».

В результате обстрелов отсутствует электроснабжение в Попасной, где жители выживают в подвалах и городе Золотое. Также отсутствует водоснабжение в селах Нижнее, Нижнее-1, Новотошковка – 2180 абонентов (в связи с боевыми действиями и обесточиванием Светличанского департамента КП «ПРВ»).