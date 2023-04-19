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Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО

Вчера, 06:57 citynews.net.ua | Напечатать

Вночі, 10 червня 2023 року, російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області ударними дронами типу «Shahed-136/131».

Під час нічної дронової атаки в Одесі силами протиповітряної оборони всі «Shahed-136/131» знищено.

Внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки, спричинили займання.

Пожежу площею 50 кв.м. оперативно ліквідовано. 3 цивільних загинули. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.

Понад 10 осіб отримали поранення. Остаточна інформація уточнюється.


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