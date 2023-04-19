Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕОВчера, 06:57
Вночі, 10 червня 2023 року, російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області ударними дронами типу «Shahed-136/131».
Під час нічної дронової атаки в Одесі силами протиповітряної оборони всі «Shahed-136/131» знищено.
Внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки, спричинили займання.
Пожежу площею 50 кв.м. оперативно ліквідовано. 3 цивільних загинули. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.
Понад 10 осіб отримали поранення. Остаточна інформація уточнюється.