Одеситка, яка збирала гроші для російських окупантів, відсидить 11 років за ґратами

Жителька Одеси організовувала збір грошей для родичів, які в 2016 році вступили до лав терористичного угруповання «днр Спарта» і воювали проти сил АТО/ООС на сході України, повідомили в СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини.

Дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів-окупантів, жінка й організувала для них збір коштів.

Вона розміщувала повідомлення із закликами про грошову допомогу загарбникам у месенджерах і заборонених в Україні соцмережах.

Зловмисницю визнали винною за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору) і призначили їй 11 років та 4 місяці ув’язнення з конфіскацією майна.