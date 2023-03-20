Вирок суду: 12 років за ґратами проведуть бойовики російських окупаційних військ

За матеріалами СБУ до тривалого терміну ув’язнення засуджено ще двох учасників НЗФ так зв. «лнр», які брали участь у російській Z-агресії проти України в Луганській області.

Один із них - командир мотострілецького взводу так зв. «2 ак» військ агресора.

За даними досудового розслідування, він приєднався до російських НЗФ у 2014 році і брав участь у бойових діях проти ЗСУ в районі Дебальцевого.

Після початку повномасштабного російського вторгнення він воював проти української армії в районі Попасної та Лисичанська. У полон потрапив наприкінці 2022 р. під час невдалої спроби розвідати українські позиції.

Під час досудового розслідування бойовик надав слідчим СБУ свідчення про факти мародерства, яке чинили окупанти у Попасній. За його словами, вони масово грабували не лише покинуте житло, а й ті домівки, де перебували люди. Награбоване завантажували у військові «Урали» та «віджаті» легковики і вивозили до окупованого Первомайська на зберігання.

Він також розповів про те, як російські війська протягом тривалого часу гатили по населеним пунктам Луганщини із ствольної артилерії та важких мінометних систем «Піон». Російські обстріли спричинили повне руйнування населеного пункту Золотарівка біля Лисичанська.

Другий бойовик з 2016 року проходив «службу» у так зв. «2 ак нм лнр» на посаді стрільця.

Він неодноразово виїжджав на лінію бойового зіткнення, брав участь в обстрілах позицій ЗСУ та населених пунктів Луганщини.