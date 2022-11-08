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«Мобілізовані» росіянами мешканці Луганської області здалися в полон ЗСУ

Сегодня, 09:28 citynews.net.ua | Напечатать

Успіхи Збройних сил України на фронті змушують учасників російсько-гібридних військ панікувати. Примусово мобілізовані бойовики незаконних збройних формувань «Л\ДНР» масово кидають зброю та здаються в полон.

Служба безпеки України допитує цей контингент «вояків» та збирає доказову базу злочинів росіян проти України для міжнародних судів.

Так ще 8 учасників терористичних угруповань днями здалися в полон українським військовим. Усі вони мешканці окупованих Ровеньок, Стаханова, Алчевська та селища Хороше на Луганщині. Декілька з них вже мали бойовий досвід у 2014 році. Але більшість із них були "мобілізовані" російськими військовими та представниками окупаційних правоохоронних органів посеред вулиці.

За їх словами, до путінського війська забирали навіть бомжів, яких змушувати ночувати на вулиці через захворювання та вошей. Їх насильно привозили до військоматів, вимагали документи та вже не випускали.

Командування розподілило їх до 6-го козачого полку на різні посади й відправило до селища Володимирівка, а звідти – у лісосмугу неподалік Ягідного та Бахмутського.

Під час контрнаступу ЗСУ бойовики були захоплені в полон.

Наразі із полоненими проводяться відповідні слідчі дії для документування їх злочинів проти України. Вони співпрацюють зі слідством та закликають співслужбовців скласти зброю.


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