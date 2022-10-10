Відео зустрічі ЗСУ в центрі Херсону - Це Україна!

11 листопада мешканці Херсона повиходили на вулиці із українськими прапорами в очікуванні Збройних сил України у місті. Після обіду з'явилося відео зустрічі українських військових біля Херсонської ОВА.



Як ми повідомляли раніше, сьогодні вранці Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра. Відхід з окупованого російськими загарбниками та мародерами міста був вимушеним - українська армія розбомбила переправи та тримала під вогнем артилерії логістичні маршрути російських вояків.

Наразі російські окупанти сподіваються закріпитися на лівому березі Дніпра де вони поки що утримують окремі райони Запорізької та Херсонської областей.