» » Відео зустрічі ЗСУ в центрі Херсону - Це Україна!

Відео зустрічі ЗСУ в центрі Херсону - Це Україна!

Вчера, 15:42 citynews.net.ua | Напечатать

11 листопада мешканці Херсона повиходили на вулиці із українськими прапорами в очікуванні Збройних сил України у місті. Після обіду з'явилося відео зустрічі українських військових біля Херсонської ОВА.

Як ми повідомляли раніше, сьогодні вранці Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра. Відхід з окупованого російськими загарбниками та мародерами міста був вимушеним - українська армія розбомбила переправи та тримала під вогнем артилерії логістичні маршрути російських вояків.

Наразі російські окупанти сподіваються закріпитися на лівому березі Дніпра де вони поки що утримують окремі райони Запорізької та Херсонської областей.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 15:42

Відео зустрічі ЗСУ в центрі Херсону - Це Україна!

Вчера, 15:35

Український прапор у Херсоні: Місто деокуповане після втечі російських загарбників

Вчера, 13:07

Як студентам з окупованих Росією районів України і переселенцям перевестися на держбюджет?

10-11-2022, 17:03

Amnesty International: Депортацію Росією мирних мешканців з окупованих територій України необхідно кваліфікувати як злочин проти людяності

10-11-2022, 15:16

В Луганській області ЗСУ просунулись на 2 кілометри вглиб окупованих районів

10-11-2022, 15:10

9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонському напрямку

8-11-2022, 11:38

Укрпошта продовжує відновлювати роботу поштових відділень на деокупованих територіях Донецької області

6-11-2022, 10:37

Українська армія завдала по російськім загарбникам 7 ударів в Луганській області

5-11-2022, 20:31

У звільнених селах Луганської області СБУ виявила двох активних помічників російських окупантів

5-11-2022, 20:29

В Луганській області гвардійці знищили 5 танків, 2 броньованих бойових машини та росйських окупантів

31-10-2022, 16:54

Агента російських спецслужб судитимуть за організацію замовних вбивств в Україні

31-10-2022, 14:08

Укрпошта виплатила понад 2 мільярди гривень від держави та міжнародних організацій українцям, які постраждали від війни

Новости Украины:

8-11-2022, 13:54

Насіння квітів на що звернути увагу при покупці

5-11-2022, 20:34

В Київі засуджено до 15 років зрадника який «здавав» ворогу місця перебування учасників руху опору

5-11-2022, 11:49

В Одесі підтримали ідею демонтажу пам'ятника російській цариці з Катерининської площі.

1-11-2022, 14:18

СБУ затримала диверсанта російської воєнної розвідки, який готував вибухи на Одеській залізниці

31-10-2022, 16:45

Как экономить газ при отоплении дома и можно ли обойтись без него

31-10-2022, 14:08

Укрпошта виплатила понад 2 мільярди гривень від держави та міжнародних організацій українцям, які постраждали від війни

31-10-2022, 12:29

УВФ відшкодовує купівлю генераторів для ветеранського бізнесу

27-10-2022, 13:27

На одеській митниці знайшли прихованих товарів на 300 млн гривень

18-10-2022, 11:52

Внаслідок обстрілу Житомір залишився без води та електрики

17-10-2022, 12:24

В Миколаїві внаслідок обстрілу з цистерн витікло 7500 тонн соняшникової олії

10-10-2022, 10:55

В наслідок ракетного удару по Києву загинули 8 людей, ще 24 - поранені

10-10-2022, 10:42

Ракетний обстріл Львова: що відомо станом на 10:30?