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9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонському напрямку

Вчера, 15:10 citynews.net.ua | Напечатать

Безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Наразі ми не можемо підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ з Херсону. Ми продовжуємо ведення наступальної операції відповідно до свого плану.

Так, на Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

Тільки протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв км території. На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі - 157 кв км.

За кожним так званим «жестом доброї волі» противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону - це результат наших активних дій.

Вірте у Збройні Сили України та нашу Перемогу!


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