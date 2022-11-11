Український прапор у Херсоні: Місто деокуповане після втечі російських загарбників

Мешканці Херсона виходять на вулиці із українськими прапорами в очікуванні Збройних сил України.

На фото з Херсону можна побачити людей з українською символікою на центральній площі Свободи, де весною були мітинги проти російської окупації.

Незважаючи на брехню російських злочинців з державних ЗМІ про підтримку так званих "референдумів", більшість мешканців Херсону відмовилися евакуюватися в РФ та зустрічають українських військових прапорами та гімном України.

Також з’явилися відео, як українські захисники вдень 11 листопада почали заходити у Херсон – на будівлі Головного управління поліції вже майорить український прапор.

Фасад будівлі, решітки на вікнах і пандус справа від входу свідчать про те, що це будівля поліції на вулиці Лютеранській, 4 – на південно-східній околиці Херсона.

Сьогодні вранці Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра. Відхід з окупованого російськими загарбниками та мародерами міста був вимушеним - українська армія розбомбила переправи та тримала під вогнем артилерії логістичні маршрути російських вояків.

Наразі російські окупанти сподіваються закріпитися на лівому березі Дніпра де вони поки що утримують окремі райони Запорізької та Херсонської областей.