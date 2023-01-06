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Російський бойовик розповів СБУ як обстрілювали та грабували будинки мешканців Луганської області

6-01-2023, 14:29 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ розслідує справу ще одного бойовика окупаційної армії, який надав свідчення про знищення населених пунктів на Луганщині

У рамках відкритих кримінальних проваджень СБУ продовжує документувати злочини бойовиків російських НЗФ, захоплених українськими військовослужбовцями у полон на сході України.

 

Слідчі Служби безпеки допитали командира мотострілкового взводу так зв. «2 ак» військ агресора. Встановлено, що судимий за крадіжку мешканець тимчасово окупованої Кадіївки (стара назва Стаханов) у 2014 – 2017 роках проходив «службу за контрактом» у так зв. «4 окремій мотострілковій бригаді» «2 ак» російських окупаційних військ.

Брав безпосередню участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ в районі Дебальцевого.

Після початку широкомасштабного російського вторгнення бойовик був знов мобілізований на фронт.

Воював проти української армії в районі Попасної та Лисичанська. У полон потрапив наприкінці минулого року, під час спроби розвідати українські позиції неподалік міста Соледар на Донеччині.

Бойовик надав слідчим СБУ свідчення про факти мародерства, яке чинили окупанти у захопленій Попасній. За його словами, вони масово грабували не лише покинуті квартири і приватні будинки, а й ті домівки, де перебували люди. Награбоване завантажували у військові «Урали» та «віджаті» легковики і вивозили до окупованого Первомайська на зберігання.

Він також розповів про те, як російські війська систематично, протягом тривалого часу завдавали по населеним пунктам Луганщини ударів із ствольної артилерії та важких мінометних систем «Піон». Російські обстріли спричинили, зокрема, повне руйнування населеного пункту Золотарівка біля Лисичанська.

Бойовику повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (вчинення умисних дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності збройного формування, не передбаченого законами України).

Правопорушнику загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.


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