26 травня росіяни атакували Київ безпілотниками та ракетами

Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного та авіаційного ударів «шахедами» по Україні.

На території всієї України вночі 26 травня оголошували повітряну тривогу, працюювали сили ППО. В Київі повітряну тривогу було оголошено о третій годині ночі.

За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попко, сили протиповітряної оборони збили усі ворожі цілі, які були зафіксовані вночі 26 травня у повітряному просторі над Києвом.

«Цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555.

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені» — додав Сергій Попко.

За словами начальника КМВА, попередньо потерпілих і руйнувань у Києві не зафіксовано, наразі дані оперативного зведення збираються і уточнюються.