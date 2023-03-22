По Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації - фото пожеж

Як повідомляє оперативне командування "Південь", сьгодні вночі, 8 травня 2023 року, по Одеській області Росія завдала ракетного удару з літаків стратегічної авіації.

За словами військових, ракети типу Х-22 росіські вояки спрямували по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на чорноморському узбережжі.

Рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж. Даних про постраждалих не надходило. Інформація уточнюється.