В 2023 году одеські пляжі будуть зачинені для відпочинку

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що у 2023 році не буде вільного доступу до пляжів в Одесі. Про це він сказав в ефірі телеканалу Київ.

За словами Братчука, влучання ворожих ракет у будівлі курортної сфери "говорять про те, що курортного сезону знову цьогоріч не буде..."

Він уточнив, що не буде "публічного доступу, широкого доступу загалу до пляжів Одещини, до відкритих, там, де є заміновані ділянки".

"Ми маємо дати можливість людям відпочивати. І, перш за все, нашим захисникам, які повертаються з фронту на відпочинок і мають отримати певний перелік послуг", – сказав спікер ОВА.