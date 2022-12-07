7 грудня в Одесі не працюватиме електротранспорт - немає світла

Через відсутність світла 7 грудня в Одесі не працюватиме електротранспорт.

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, міський електротранспорт в Одесі сьогодні працювати не буде через відсутність електроенергії.

Ввечері 6 грудня в Одеській ОВА повідомили, що після ракетного обстрілу, влаштованого Росією 5 грудня, водопостачання і водовідведення в Одесі відновлено в повному обсязі/

Вдень в тих районах, де не було води, її забезпечували комунальні автівки.

Одинадцять районних та квартальних котелень і Одеська ТЕЦ працюють у штатному режимі. Це близько 88% абонентів. Тобто з теплом вже більше шестисот тисяч одеситів.