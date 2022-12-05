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В Одесі обшукали мерію та затримали двох відомих підприємців - Грановського та Кауфмана

5-12-2022, 20:26 citynews.net.ua | Напечатать

Сьогодні, 5 грудня 2022 року Детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки в Одеській міськой раді. Правоохоронці вилучили документи в юридичному та фінансовому департаментах, а також у кабінетах міського голови Геннадія Труханова та його заступників.

Трохи згодом стало відомо, що в Одесі затримали бізнесмена Бориса Кауфмана та екснардепа Олександра Грановського (Боруховича) за підозрою у створенні злочинної організації та підкуп чиновників.

За данними пресслужби НАБУ, всього затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації та вчиненні корупційних злочинів в Одесі. Попередня правова кваліфікація — ч.1 ст.255, ч.3 ст.369 КК України.

Наразі йдеться про двох організаторів та їхню довірену особу. Однак слідство встановлює й інших учасників ЗО".

Слідство встановило, що восени 2021 року, після викриття злочинної організації (ЗО), яка незаконно відчужувала комунальне майно Одеси, на її місті з’явилася нова.

На думку правоохоронців ця злочинна група взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом.

Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори ЗО налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази, здобуті НАБУ і САП під час розслідування.


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