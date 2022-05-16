Конкурсна комісія визначилась з новим керівником САП, але Єрмак та Татаров продовжують тягти з призначенням

Сьогодні, 19 липня 2022 року Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) нарешті затвердила результати конкурсу, найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, він має стати новим очільником САП.

Ще 21 грудня 2021-го конкурсна комісія оголосила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк — 229 балів.

Проте конкурсна комісія тричі не могла затвердити результати конкурсу та офіційно оголосити переможця. Лише 19 липня 2022-го результати затвердили. Так, Клименко має стати головою САП, а Синюк — заступником керівника. Документи для призначення передають до Офісу Генпрокурора.

Також комісія звернулась до Офісу Генпрокурора з проханням надати підтвердження, що переможці конкурсу не мають проблем із корупцією та люстрацією.

На думку Центра Протидії Корупції , конкурс з обрання керівника САП ще НЕ завершився. Олександр Клименко досі НЕ призначений головою САП.

"Читаємо формулювання, за яке проголосувала комісія: "Подати на розгляд Генерального прокурора України протягом трьох робочих днів після отримання Комісією підтвердження щодо відповідності вимогам Законів України "Про очищення влади", "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці згідно із Законом України "Про державну таємницю".

Ключова проблема у фразі “протягом трьох робочих днів після отримання Комісією підтвердження від Офісу генпрокурора", бо вони можуть тривати вічно.

Уже пів року Офіс генпрокурора не давав ніяких відповідей комісії, тож тепер, коли Офіс в руках Татарова, Клименко навряд чи стане керівником САП. Бо підтвердження від Офісу Генпрокурора може надходити нескінченно.

Так, комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка у конкурсі, однак призначає керівника сам Генпрокурор або його виконувач обов’язків.

Не виключено, що поки Офіс Генпрокурора тягнутиме з підтвердженням, якого не потрібно, з’явиться і рішення апеляції щодо скасування порядку конкурсу. Банкова це може надалі використати для зриву процесу призначення.