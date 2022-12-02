В Одесі визначилися як буде діяти комендантська година в Новорічну ніч

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив. що комендантська година у цей день залишається без змін і триватиме з 23:00 до 5:00 ранку.

«Хочу зауважити щодо комендантської години в Новий Рік. Думаю усі згодні, що в такий важкий для країни час ми не маємо морального права організовувати масштабні святкування.

Доки наші воїни у надважких умовах б’ються за Україну, доречніше буде відкласти масові святкування до нашої перемоги. Тому закликаю мешканців Одещини цього року провести новорічні свята вдома в сімейному колі.

Комендантська година у цей день залишається без змін і триватиме з 23:00 до 5:00 ранку» - зазначив він у своєму зверненні до мешкаців Одеської області.

У період зимових свят поліція готова максимально забезпечити безпеку громадян. Водночас правоохоронці закликають людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, пам'ятати про дію комендантської години на період воєнного стану та заборону використання піротехнічних засобів.

В умовах повномасштабної війни з рф, під час новорічних свят слід насамперед пам'ятати про заходи безпеки. Про це речниця Національної поліції України Мар'яна Рева повідомила під час прямого ефіру телемарафону "Єдині новини".