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Кличко розповів як буде працювати київське метро та магазини у разі зникнення енергопостачання

Вчера, 21:51 citynews.net.ua | Напечатать

Ми всі сподіваємося, що найгіршого сценарію розвитку подій не буде. Але маємо бути готовими до різних варіантів, оскільки ворог підступний і безжальний. Та не полишає спроб залишити українців взимку без світла, тепла та води. В випадку надзвичайної ситуації столиця житиме і працюватиме, але в дуже складних умовах.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в столиці, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. Проїзд буде безкоштовним.

Усі автобусні парки столиці забезпечені необхідним запасом пального та мають автоматичні джерела енергії. Зокрема, бензинові та дизельні генератори. Тому місто має змогу забезпечити мінімальний обсяг технологічного процесу для підготовки та випуску автобусів на маршрути. Також на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв.

Рух поїздів метрополітену, в разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання, буде призупинений. 45 підземних станції метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

На станціях підземки будуть доступними:

  • інтернет-зв’язок;
  • електроенергія (можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети);
  • питна вода;
  • санітарні вузли.

Середня температура на станціях метро становить 12-14 градусів тепла. Тому треба одягати зимовий одяг та додатково мати теплі речі.

Станції ж наземної ділянки метрополітену не використовуватимуться для потреб цивільного захисту (як укриття населення при виникненні надзвичайних ситуацій та під час дії повітряної тривоги).


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