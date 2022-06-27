На Волині скоротили комендантську годину

З 28 вересня 2022 року на Волині змінено час комендантської години. Зокрема, комендантська година триватиме з 00:00 години до 05:00 години.

Відповідний наказ підписав сьогодні Голова Волинської обласної держадміністрації Юрій Погуляйко зважаючи на численні звернення колективів установ та підприємств області.

За його словами бізнес повинен працювати, а люди повинні мати можливість вчасно повернутись додому.

Голова ОДА нагадав, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку.

З початку повномасштабної агресії з боку Росії, на Волині комендантська година діяла з 22:00 до 07:00, з 22 березня час дії скоротили – з 23:00 до 06:00, а з 25 травня – з 23:00 до 05:00.