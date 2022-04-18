Легендарна Рубіжанська панчішна мануфактура відновлює виробництво у Львові

22 березня у виробничі приміщення мануфактури, що знаходилияся в Рубіжному влучили снаряди росіян. Сталося займання, згоріло обладнання та продукція.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, «руський мир» позбавив жителів Луганської області і домівок, і власної справи. Рубіжанська панчішна мануфактура відома в Україні та поза її межами. Продукція користувалася попитом й у місцевих жителів.

Упевнений, у кожній родині хоча б одного разу, але купували ці рубіжанські вироби. Купували би й далі, але окупантам не потрібні ані робочі місця, ані якісні та водночас недорогі товари. Вони «звільнили» Рубіжне від промисловості. Навіть легкої. Тому дякую бізнес-середовищу області, яке вирішило відновити справу у безпечних регіонах України. Хто скористався державною підтримкою та хто вивіз бізнес самостійно, але не зупинився ні перед чим, не став працювати на ворога», - наголосив Сергій Гайдай.

Рубіжанська панчішна мануфактура працюватиме у Львові, - повідомив очільник Луганщини.

Для завантаження потужностей майбутнього виробництва підприємство вже має замовлення від своїх постійних партнерів.

Перша продукція очікується у серпні-вересні.

Для нового старту рубіжани вже очікують надходження 20 в’язальних машин із Китаю.