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У Києві метро та наземний транспорт не будуть працювати в Новорічну ніч 

Вчера, 15:28 citynews.net.ua | Напечатать

Київський метрополітен у новорічну ніч у режимі перевезень працюватиме до 22:00. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Міська влада закликала киян 31 грудня планувати повернення додому заздалегідь, враховуючи обмеження та вимоги воєнного стану.

Зокрема, нагадали там, необхідно неухильно дотримуватися комендантської години, яка триває із 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

"Як відомо, метрополітен у режимі перевезень працює до 22:00, наземний громадський транспорт – до 22:30", – йдеться у повідомленні. Детальну інформацію про закриття кожної станції дивіться за посиланням.

Під час повітряної тривоги наземний транспорт, а також наземні ділянки метрополітену зупиняються, нагадали у КМДА.


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