В Києві повністю відновлено рух поїздів в метро

Рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено. Також запрацювали на вхід станції «Лісова», «Чернігівська», «Дарниця» та «Лівобережна».

Енергетики ліквідували всі несправності.

Про це повідомили в КМДА.

Сьогодні зранку через різкі перепади напруги рух поїздів «червоною» лінією метрополітену здійснювався від ст. «Академмістечко» до ст. «Арсенальна».

Рух наземною ділянкою було призупинено, відповідно станції «Лісова», «Чернігівська» «Дарниця» та «Лівобережна» були зачинені на вхід.

Водночас рух синьою та зеленою лініями метрополітену відновлено.

Енергетики працюють над вирішенням питання. Про відновлення роботи всіх станцій буде повідомлено додатково.