В Києві скортять комендантську годину з 26 березня

З 26 березня 2023 року в Києві скорочують комендантську годину. Також змінять графік своєї роботи метро і наземний громадський транспорт – вони працюватимуть на годину довше. Про це мер Києва повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Скорочення комендантської години в столиці планується з нуля годин 26 березня. Метро і наземний громадський транспорт із 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години – тобто працюватимуть на годину довше. Магазини, торговельні центри та ресторани також подовжать свою роботу. З урахуванням часу, аби їх працівники могли дістатися додому до початку комендантської години», – написав Віталій Кличко.

Він додав, що комендантську годину також скоротять і в Київській області - триватиме вона, як і в столиці, – з нуля годин до п’ятої години ранку щодоби.