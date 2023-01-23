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В Києві скортять комендантську годину з 26 березня

Вчера, 09:51 citynews.net.ua | Напечатать

З 26 березня 2023 року в Києві скорочують комендантську годину. Також змінять графік своєї роботи метро і наземний громадський транспорт – вони працюватимуть на годину довше. Про це мер Києва повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Скорочення комендантської години в столиці планується з нуля годин 26 березня. Метро і наземний громадський транспорт із 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години – тобто працюватимуть на годину довше. Магазини, торговельні центри та ресторани також подовжать свою роботу. З урахуванням часу, аби їх працівники могли дістатися додому до початку комендантської години», – написав Віталій Кличко.

Він додав, що комендантську годину також скоротять і в Київській області - триватиме вона, як і в столиці, – з нуля годин до п’ятої години ранку щодоби.


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