» » Одесит та херсонець збирали росіянам дані про розташування підстанцій для ракетних ударів

Одесит та херсонець збирали росіянам дані про розташування підстанцій для ракетних ударів

Вчера, 21:02 citynews.net.ua | Напечатать

Вже декілька тижнів мешканці Одеси відчувають наслідки ракетних ударів з боку російських загарбників та отримують світло в домівки по жорсткому графіку. Але є ті, хто готовий залишити своїх краян без світла та корегувати російські ракети.

Сьогодні на півдні затримали двох російських агентів, які збирали дані для ударів по Одесі та Херсону

Мешканці Одеси та Херсона, які працювали на ворога, збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ, а також про критичну інфраструктуру, повідомили в СБУ.

 

Насамперед агресора цікавили точні координати місцевих об’єктів «Укрзалізниці» та енергообʼєктів. Цю інформацію росіяни повинні були використати для ракетних ударів.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану), їх взяли під варту.
Зрадникам загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:38

Гурт Антитіла разом з Тарасом Тополею анонсували відеокліп на пісню «Фортеця Бахмут»

Сегодня, 10:02

Битва за Бахмут: інформація на 6 лютого

Вчера, 11:19

Сєвєродонецького спортсмена Олексія Середу номіновано на титул найкращого спортсмена Європи

Вчера, 09:40

В Україні планують подовжити воєнний стан та мобілізацію

Вчера, 09:36

Іванна Климпуш-Цинцадзе: Європарламент попередив українську владу про те, що період авансів закінчився

Вчера, 09:20

В Україну повернули депортованих російськими окупантами дітей з Кремінної

3-02-2023, 09:38

На окупованій території Луганської області росіяни відключають мобільний інтернет

3-02-2023, 08:46

В Луганській області СБУ виявила чотирьох колаборанток у Старобільському районі

1-02-2023, 08:57

Представництво Європейського Союзу в Україні оголошує набір українських школярів та студентів для участі у EU Study Days

1-02-2023, 08:53

У Луганській області росіяни облаштували ще один військовий шпиталь

1-02-2023, 08:50

В Луганській області евакуювали мешканця села Невське

29-01-2023, 13:05

Королевська та її чоловік Солод написали заяви на складання мандатів нардепів

Новости Украины:

Вчера, 21:02

Одесит та херсонець збирали росіянам дані про розташування підстанцій для ракетних ударів

3-02-2023, 09:40

Укрпошта відновила роботу ще 5 відділень поштового зв’язку на Херсонщині

23-01-2023, 14:25

В Одесі знайшли мертвим нібито колишнього власника ринку «Сьомий кілометр» Віктора Добрянського

23-01-2023, 11:55

Зранку ліміти с​поживання електроенергії перевищені у п’яти областях - застосовані аварійні відключення

16-01-2023, 09:15

В Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях аварійні відключення світла

13-01-2023, 14:58

5 способів зробити вітрину магазину привабливою

13-01-2023, 13:55

Поради від Flowers.ua: переваги замовлення квітів в онлайн магазині

12-01-2023, 10:20

Індійський фільм RRR що знимали в Україні виграв «Золотий глобус»

31-12-2022, 15:15

В Одесі екстрене відключення світла

31-12-2022, 15:11

Внаслідок ракетного обстрілу 31 грудня Києві загинула людина, ще 8 - поранені

28-12-2022, 15:32

В Одесі визначилися як буде діяти комендантська година в Новорічну ніч

28-12-2022, 15:28

У Києві метро та наземний транспорт не будуть працювати в Новорічну ніч 

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 



^Наверх

 