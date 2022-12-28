Одесит та херсонець збирали росіянам дані про розташування підстанцій для ракетних ударів

Вже декілька тижнів мешканці Одеси відчувають наслідки ракетних ударів з боку російських загарбників та отримують світло в домівки по жорсткому графіку. Але є ті, хто готовий залишити своїх краян без світла та корегувати російські ракети.

Сьогодні на півдні затримали двох російських агентів, які збирали дані для ударів по Одесі та Херсону

Мешканці Одеси та Херсона, які працювали на ворога, збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ, а також про критичну інфраструктуру, повідомили в СБУ.

Насамперед агресора цікавили точні координати місцевих об’єктів «Укрзалізниці» та енергообʼєктів. Цю інформацію росіяни повинні були використати для ракетних ударів.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану), їх взяли під варту.

Зрадникам загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.