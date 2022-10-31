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СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів - готували атаки на ППО

Вчера, 14:50 citynews.net.ua | Напечатать

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила двох агентів головного управління генштабу зс рф (більш відомого як ГРУ) в результаті спецоперації в Одесі.

Обоє затриманих – чоловік (народився в Одесі, але згодом служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території Чечні) та дружина – громадяни рф. Вони були завчасно відправлені в Україну ще у 2018 році та отримали посвідку на проживання. Таким чином російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат.

Легалізувавши своє перебування, подружжя перейшло у так званий «режим очікування», вивчали суспільно-політичну обстановку в Південному регіоні, налагоджували товариські відносини з мешканцями Одеси та колишніми знайомими, яких планували в подальшому використати для проведення розвідувальної діяльності.

З початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну, підозрювані активізувались та на виконання завдань своїх російських кураторів збирали розвіддані про місця дислокації зенітно-ракетних підрозділів, ракетного озброєння, розташування ангарів для зберігання військової техніки.

Після 24 лютого насамперед намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів «Crotale» і розташування польових артилерійських складів з боєприпасами до ЗРК. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення повітряних ударів ракетами класу «Калібр» або «Кінжал» по українських військових об’єктах.

Зрештою СБУ затримала обох російських шпигунів при спробі передачі закритих відомостей до рф і запобігли витоку даних, що становлять державну таємницю.


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