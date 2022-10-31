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Росія готується до нових масових ракетних ударів по Україні

Сегодня, 10:06 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до нових масових ракетних ударів по Україні, а Україна ввозить обладнання, аби не допустити блекаутів.

про це він заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 12 грудня 2022 року.

"Щодня ми додаємо Україні нових енергетичних сил. Після кожного російського удару відновлюємо систему. Настільки, наскільки це можливо. 

Ми робимо все, щоб завезти в Україну якнайбільше обладнання, яке може компенсувати шкоду від влучань ракет. І я дякую всім українським підприємцям, волонтерам, усім нашим партнерам, які з цим допомагають. Але всі ми маємо бути свідомими того, що Росія не відмовилася від цієї своєї тактики терору. 

Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може вдарити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти та що звільняти, Росія все одно сподівається на блекаути. Це остання надія терористів".

Президент зазначив, що поки в росіян є ракети, варто реагувати на сигнали повітряної тривоги.

"На всіх рівнях ми маємо бути готовими до будь-яких ворожих намірів. І зробимо все, щоб пройти цю зиму", – наголосив Зеленський.


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