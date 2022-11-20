На Луганщині з боями рухаємося, на Донеччині через погоду поменшало атак - Зеленський

На Донеччині в неділю дещо знизилася кількість атак окупантів, на Луганщині ЗСУ потроху з боями рухаються вперед. Про зе повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами станом на цей час на сході вже майже 400 обстрілів від початку дня.

На півдні тримаємо оборону і послідовно, дуже прораховано знищуємо потенціал окупантів.

Друге – це енергетика. Відновлення мереж і технічних можливостей постачання, розмінування ліній електропередач, ремонти – все триває цілодобово.

І я дякую всім енергетикам, працівникам комунальних служб, обласних адміністрацій – усім, хто працює заради українців.

"Цього вечора стабілізаційні відключення є в 15 областях і в Києві також. Найбільше – Вінниччина, Сумщина, Полтавщина, Хмельниччина, Франківщина, Київщина і столиця. Робимо все можливе й неможливе, щоб повернути нормальність життя Одесі, Харкову та всім нашим містам і громадам" - додав Зеленський.

Третє – зовнішня політика.

Українську формулу миру сприймають у світі надзвичайно позитивно. Вона цілком конструктивна і реалістична – на відміну від пустої й брехливої російської риторики про нібито їхню готовність до переговорів.

Ми зробимо все, щоб світ сприйняв українську формулу миру.