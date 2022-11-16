За матеріалами СБУ арештовано майно російського олігарха Алішера Усманова на 2 млрд гривень

У результаті слідчо-оперативних дій спільно з детективами БЕБ встановлено місцезнаходження підпільних складів рф, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди.

Як повідомляє пресслужба СБУ, приховану сировину, вартістю майже 2 млрд гривень, виявлено на території декількох морських портів України.

Встановлено, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля Алішера Усманова.

Після 24 лютого цього року на нього накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу.

За оперативною інформацією, приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію росії.

Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу рф для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань.

Втім, співробітники СБУ зірвали ці плани москви.

За матеріалами Служби безпеки, на вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо його передачі до Національне агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).