» » За матеріалами СБУ арештовано майно російського олігарха Алішера Усманова на 2 млрд гривень

За матеріалами СБУ арештовано майно російського олігарха Алішера Усманова на 2 млрд гривень

Сегодня, 17:44 citynews.net.ua | Напечатать

У результаті слідчо-оперативних дій спільно з детективами БЕБ встановлено місцезнаходження підпільних складів рф, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди.

Як повідомляє пресслужба СБУ, приховану сировину, вартістю майже 2 млрд гривень, виявлено на території декількох морських портів України.

Встановлено, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля Алішера Усманова.

Після 24 лютого цього року на нього накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу.

За оперативною інформацією, приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію росії.

Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу рф для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань.

Втім, співробітники СБУ зірвали ці плани москви.

За матеріалами Служби безпеки, на вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо його передачі до Національне агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:57

Зеленський зібрав Ставку: обговорювали бої в Бахмуті та Кремінній

Сегодня, 12:21

В окупованій Макіївці російські найманці вбили сім'ю з 4 дітьми

Вчера, 13:39

В Україні створена спільна банківська мережа POWER BANKING, яка працюватиме навіть в умовах блекауту

Вчера, 13:27

10 працівників Старобільського СІЗО в Луганській області перейшли на роботу до російських окупантів

22-12-2022, 09:43

В Луганській області під час російського обстрілу поранено двох мешканців звільнених сіл

22-12-2022, 09:06

Дружину військового РФ, що закликала знущатися з українок, оголосили в міжнародний розшук

22-12-2022, 08:59

В Луганській області загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв

21-12-2022, 08:57

Як повернути гроші, якщо при користуванні банкоматом або терміналом вимкнули електроенергію?

21-12-2022, 08:40

В Луганській області ВСУ відбили атаки росіян поблизу Підкуйчанська, Діброви і Білогорівки

20-12-2022, 09:44

Голова партії Слуга Народу увірвалася в шпиталь до пораненого бійця що критикував корупційний законопроект

20-12-2022, 09:28

«Мобілізовані» росіянами мешканці Луганської області здалися в полон ЗСУ

19-12-2022, 10:45

ВСУ знищили казарму вояк РФ у Щасті та склад палива у Алчевську

Новости Украины:

Сегодня, 17:44

За матеріалами СБУ арештовано майно російського олігарха Алішера Усманова на 2 млрд гривень

20-12-2022, 09:24

В Києві повністю відновлено рух поїздів в метро

19-12-2022, 10:50

Вночі Росія атакувала Київ та Миколаїв дронами-камікадзе

16-12-2022, 13:39

Російська ракета вбила 2 людей в Кривому Розі

14-12-2022, 16:53

Александр Эйсмонт: 5 месяцев зерновых соглашений

14-12-2022, 11:35

Росія вночі атакувала Київ іранськими дронами - всі збиті українською ППО

8-12-2022, 14:50

СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів - готували атаки на ППО

7-12-2022, 09:55

7 грудня в Одесі не працюватиме електротранспорт - немає світла

5-12-2022, 20:26

В Одесі обшукали мерію та затримали двох відомих підприємців - Грановського та Кауфмана

2-12-2022, 21:58

Вибух в Одесі: 7 постраждалих, з яких 5 поліцейських

2-12-2022, 21:51

Кличко розповів як буде працювати київське метро та магазини у разі зникнення енергопостачання

16-11-2022, 11:16

В Херсоні почали виплачувати українські пенсії та запрацювали Приватбанк з Ощадбанком