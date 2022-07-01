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Екс-регіонал продавав запчастини для російської армії та ремонтував техніку загарбника

Вчера, 15:07 citynews.net.ua | Напечатать

Співробітники Служби безпеки затримали президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства.

Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: 

  • ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку Мотор Січ товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

Навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від «партії регіонів», продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим - фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села.

При цьому він виправдовував напад росії і висловлював надію, що путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про «нацистів» в Україні тощо.

За матеріалами слідства, до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації «ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для зс рф.

Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:

  • Мі-8АМТШ-ВН «Сапсан»;
  • КА-52 «Алігатор»;
  • Мі-28Н «Нічний мисливець».

Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками.

Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з рф організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони.

Проте після одержання військової продукції «посередники» переправляли її до росії. Також ворог використовував своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.

У ході розслідування співробітники Служби безпеки встановили всіх організаторів оборудок, задокументували їх злочинні дії та проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.


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