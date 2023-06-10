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Росія завдала ракетного удару по українськім містам - вибухи в Дрогобичі, Миколаєві, Харкові, Києві та на Черкащині

Вчера, 08:17 citynews.net.ua | Напечатать

7 лютого 2024 року Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. У Миколаєві, Харкові та на Черкащині пролунали вибухи, також очільник Львівської ОВА повідомив, що вибухи прогриміли в Дрогобичі.

У Миколаєві у результаті російської ракетної атаки є поранені люди та пошкоджені житлові будинки, водопровідні та газові мережі, повідомив міський голова міста Олександр Сєнкевич.

За його словами є пошкоджені житлові будинки. Близько 20 з них − без дахів. Пошкодження газових і водопровідних мереж − комунальники вже ліквідовують. Є поранені.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ завдала щонайменше чотири удари по Харківщині. 

О 6.26 Синєгубов додав, що за попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину - без постраждалих.

У Києві через ракетну атаку в Дніпровському районі постраждала людина, уламки збитої ракети пошкодили дві високовольтних лінії, залишивши частину споживачів без електроенергії.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені  дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії".

Одному постраждалому в Дніпровському районі столиці медики надали допомогу на місці.

Крім того, за попередніми даними, в Голосіївському районі загорілася будівля.


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