За 5 днів Росія випустила по Україні 500 ракет та безпілотників

У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому — 29 грудня 2023 року.

Російська федерація продовжує атакувати цивільну, критичну інфраструктуру та об’єкти промисловості, історичної та культурної спадщини, видаючи за удари по військовим цілям. Основний напрямок удару — столиця України. Жорсткі удари були й по Харкову.

За уточненою інформацією, протягом доби противник застосував 135 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА.

Протиповітряною обороною знищено 107 повітряних цілей: 35 із 35 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 із 3 крилатих ракет «Калібр».

У Києві внаслідок ракетного удару двоє загиблих.

Як повідомив мер Києва Кличко, в будинку в Соломʼянському районі кількість постраждалих зросла до 49 людей: госпіталізовано 43 людини, двоє загинули.

у Харкові зафіксовано 45 постраждалих: у медзакладах міста перебуває 38 осіб, повідомив голова ОДА Синєгубов.

Четверо травмованих дітей перебувають у легкому стані, троє людей – у важкому стані, та одна літня жінка перебуває в комі.