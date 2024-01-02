» » За 5 днів Росія випустила по Україні 500 ракет та безпілотників

За 5 днів Росія випустила по Україні 500 ракет та безпілотників

2-01-2024, 21:01 citynews.net.ua | Напечатать

У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому — 29 грудня 2023 року.

Російська федерація продовжує атакувати цивільну, критичну інфраструктуру та об’єкти промисловості, історичної та культурної спадщини, видаючи за удари по військовим цілям. Основний напрямок удару — столиця України. Жорсткі удари були й по Харкову.

За уточненою інформацією, протягом доби противник застосував 135 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА.

Протиповітряною обороною знищено 107 повітряних цілей: 35 із 35 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 із 3 крилатих ракет «Калібр».

У Києві внаслідок ракетного удару двоє загиблих.

Як повідомив мер Києва Кличко, в будинку в Соломʼянському районі кількість постраждалих зросла до 49 людей: госпіталізовано 43 людини, двоє загинули.

у Харкові зафіксовано 45 постраждалих: у медзакладах міста перебуває 38 осіб, повідомив голова ОДА Синєгубов.
Четверо травмованих дітей перебувають у легкому стані, троє людей – у важкому стані, та одна літня жінка перебуває в комі.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новини Луганська:

3-01-2024, 21:22

Із російського полону визволено доцента СНУ ім. В. Даля сєвєродончанина Костянтина Літвінова

3-01-2024, 21:10

Суд визнав садиста з катівні «Ізоляція» Дениса Куликовського воєнним злочинцем та засудив до 15 років

3-01-2024, 19:22

Україна повернула з російського полону 230 людей

2-01-2024, 21:01

За 5 днів Росія випустила по Україні 500 ракет та безпілотників

29-12-2023, 14:56

Воєнний злочин Росії: ракетами та шахедами атакована цивільна інфраструктура України

25-12-2023, 12:45

Ветерани вимагають відставки міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної

25-12-2023, 11:36

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний привітав військовослужбовців з Різдвом Христовим

25-12-2023, 11:00

Російські окупанти просунулися в районі Кремінної

25-12-2023, 09:24

Як звернутися до поліції у випадку зникнення безвісти громадян чи незаконного позбавлення волі в окупованій Луганський області

25-12-2023, 07:52

Президентські стипендії отримали троє учнів та студентів Луганської області

14-12-2023, 17:23

Переселенці з Луганської області у Луцьку мають можливість отримати допомогу від МОМ

6-12-2023, 20:24

Під Мосвою застрелили зрадника України Іллю Ківу

Новини України:

25-12-2023, 08:30

В Одеській області голубці віднесли до нематеріальної культурної спадщини

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 19:51

У Вінниці спалах вірусного гепатиту А - зареєстровано 81 випадок

25-10-2023, 19:41

В Україні хірурги вперше пересадили комплексно серце та легені

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО

Різне:



Реклама:


Подиивтися :

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архів Новин:

«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Вгору

 