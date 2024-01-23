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Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Росії - Кубань, Бєлгород, Курськ

23-01-2024, 06:07 citynews.net.ua | Напечатать

 22 січня президент Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації.

Указ доручає Кабінету Міністрів розробити та внести на розгляд РНБО план дій щодо збереження національної ідентичності українців у російській федерації, в тому числі – на історично населених ними землях (на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей російської федерації).  

також Кабмін має:  

  • зібрати й вивчити факти про злочини проти українців на території росії, політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації українців, а також утворити центр із вивчення цих питань;  
  • активізувати роботу із протидії дезінформації та пропаганді рф щодо історії та сьогодення українців у росії;  
  • розвивати взаємодію між українцями та поневоленими росією народами;  
  • спільно з Національною академією наук України забезпечити підготовку й поширення матеріалів про історію українського державотворення;  
  • передбачити висвітлення у навчальних програмах для закладів освіти правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах рф.  

На думку експертів з Центру спільних дійб указ також закладає фундамент для врахування українського походження у майбутніх відносинах з громадянами держави-агресорки та сприяє відновленню української ідентичності частиною громадян рф.

Москва має дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо українців, які проживають на історично українських територіях: дозволити вільне використання української мови, надати доступ до українських ЗМІ, право на мирне зібрання, вважає Зеленський.


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